Centric Retail Solutions lanciert

Das Ratinger IT-Unternehmen Centric IT Solutions GmbH macht ab sofort ein neues Software-Portfolio für den modernen Einzelhandel auch in der DACH-Region verfügbar. Es ist für die flexible Kombination von stationärem Handel und E-Commerce gedacht; alle Verkaufs- und Kundendaten sind damit zentral verfügbar.

Der holländische IT-Konzern Centric ist seit über zwanzig Jahren als Anbieter von IT-Lösungen für den Groß- und Einzelhandel, für Logistik-Dienstleister und produzierende Unternehmen in Europa aktiv. Bedient werden mit mehr als 4.500 Mitarbeitern Kunden mit 20.000 Filialen, die 110 verschiedene Marken in 30 Ländern anbieten.

Die neuen Retail Solutions wurden aus der Erfahrung zahlreicher Projekte in diesem Umfeld entwickelt; Centric IT Solutions GmbH verspricht zudem „einen Rundum-Service für den Einzelhandel, von der Beratung über die Implementierung, Customizing bis hin zu Managed-Retail-Services“.

Branchenwissen als Grundlage

Kern der neuen Software-Suite ist die sogenannte „Omnichannel Business Plattform“, die Einzelhändlern alle Informationen aus Filialen und Online-Shops in einer zentralen IT-Umgebung jederzeit aktuell bereitstellt. Die Plattform unterstützt z.B. die Bereiche Artikelverwaltung, Benutzerverwaltung, Preisgestaltung, Loyalität, Berichtswesen, Saldierung der Kasse und vieles mehr.

Die Suite vernetzt Filialen und Verkaufsportale mit der Zentrale, was die flexible Kombination von stationärem Handel und Online-Kanälen (als Kontaktpunkte für die Kunden) ermöglicht. Weitere Module der Suite sind z.B. mobile POS- und Zahlungsapplikationen, Self-Scanning-Lösungen sowie Tools zur zentralen Verwaltung der Produktpalette oder zur Steuerung der Logistik- bzw. Lieferkette. Sie unterstützen ebenfalls innovative Verkaufs- und Serviceprozesse im Rahmen der sogenannten „Customer Journey“.

Einzelhändler verbessern damit laut Geschäftsführer Jürgen Prokosch ihren Kundenservice und kommen den steigenden Erwartungen heutiger Verbraucher entgegen. Kundenorientierte Einkaufserlebnisse mit gezieltem Cross- und Up-Selling steigern die Erträge, während laufende Betriebskosten mit der Software gesenkt werden können, so Prokosch.

In den deutschsprachigen Ländern bietet Centric neben den Retail-Lösungen auch Services und Add-Ons im Bereich SAP HCM an, beispielsweise zur Qualitätssicherung der Abrechnung und Datenmigration. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Beratung, Einführung, Support und Hosting von Oracle-Anwendungen, insbesondere der ERP-Suite JD Edwards.

Bildquelle: Thinkstock / Grapestock