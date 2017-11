Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen

Wie ESG Research im jüngst erschienenen Insights-Report „Security Operations Challenges, Priorities, and Strategies“ feststellt, sehen die IT-Security-Teams der Unternehmen ihre größte Herausforderung im Umgang mit der großen Zahl an Warnmeldungen ihrer Sicherheitssysteme. Platz zwei im Sorgen-Ranking nimmt die mangelnde Integration der eingesetzten Security-Tools in eine gemeinsame Plattform ein.