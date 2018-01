Dexicon „kann“ auch S/4-Hana

Laut Hersteller setzen mehr als 300 Kunden die Software Dexicon für Sicherheits- und Datenerfassungsprojekte ein; sie können so direkt auf den SAP-Stammdaten als Basis aufbauen. Die mehrplatz- und mandantenfähige Client/Server-Software kann sowohl für eigene Mitarbeiter als auch für Fremdfirmen genutzt werden.

Unterschiedlichste Terminals – eine Software

Dexicon arbeitet mit den Intus-Datenterminals, von denen laut Hersteller heute in Europa über 260.000 mit den Standardlösungen von PCS und Softwarehaus-Partnern im Einsatz sind. Je nach Zutrittssituation sind unterschiedliche Zutrittsleser verwendbar. Für hochsichere Bereiche eignet sich zum Beispiel die Handvenenerkennung Intus PS; die biometrische Zutrittskontrolle ist fälschungssicher und empfiehlt sich für besonders kritische Bereiche wie Rechenzentren und Forschungslabore. Sollen dagegen Brandschutztüren eingebunden werden, eignen sich die mechatronischen Offline-Leser Intus Pegasys besser.

Die Software Dexicon kombiniert die verschiedenen Lesertypen in einem System, so dass auch komplexe Projekte der Unternehmenssicherheit einfacher zu realisieren sind. Bereits das Basismodul stellt laut Marketingleiterin Ute Hajek umfangreiche Funktionen zur Verfügung, die durch Optionen ergänzt und erweitert werden können, z.B. um die Anbindung an das Gefahrenmanagement (GMS), OPC-Server, Besuchermanagement, Videodokumentation oder Zufahrtskontrolle. Mit der aktuellen Zertifizierung ist sichergestellt, dass dabei Zutrittskontrolle und Zeiterfassung über das standardisierte Interface mit SAP kommunizieren.

Bildquelle: PCS Systemtechnik GmbH