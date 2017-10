Endress verbindet Online und Stationär

Endress Motorgeräte, ein Stuttgarter Händler für professionelle Garten- und Forsttechnik mit mehr als 20 Filialen, setzt für seine Online-Lösung auf die Omnichannel-Commerce-Box von Infolox – eine Komplettlösung aus PIM, CMS und Shop in der Cloud.

Die Endress Motorgeräte GmbH mit Sitz in Stuttgart ist als Stihl-Fachhändler mit über 20 Niederlassungen und mehr als 200 Mitarbeitern bundesweit aktiv. DasTraditionshaus mit bald siebzigjähriger Geschichte, ein langjähriger AS/400-Anwender, ist als Omnichannel-Händler auch online unterwegs.

Das Unternehmen verbindet seine Filialen mit dem Online-Shop über den Service „Click & Collect“. So ist es für die Kunden möglich, online bestellte Produkte per Versand oder durch Abholung in einer Wunschfiliale zu erhalten. Letzteres ist besonders bei größeren und einweisungsbedürftigen Produkten relevant. Neben privaten Endkunden können auch B2B-Kunden den Online-Shop verwenden.

Symfony-basierte Gesamtlösung aus CMS und Shop

Die Aufgabenstellung für Infolox bei Endress war die schnellstmögliche Ablösung des bestehenden Shop-Systems durch eine modernere, Symfony-basierte Gesamtlösung aus CMS und Shop – die Omnichannel-Box von Infolox. Diese stellt neben dem Online-Shop mit den erforderlichen Schnittstellen für alle Drittsysteme auch einen starken Produktfinder samt Suche zur Verfügung, zudem einen Dokumenten-Download und ein „Click & Collect“-Modul mit Filialfinder. Weiterhin deckt sie auch den redaktionellen Content-Teil für die Unternehmensdarstellung ab.

Produktfinder und Produktsuche können durch den Shop-Betreiber einfach im PIM-System konfiguriert und gesteuert werden. Ein weiteres Feature der Omnichannel-Box ist der Layout-Manager, mit dem auf Basis eines Baukastens aus Medienbühnen, Teasern und anderen Elemente beliebige Seitentypen im responsiven Layout per Drag & Drop gestaltet werden können. Ein Merklisten-Modul ermöglicht es dem Kunden, seine favorisierten Produkte für einen späteren Kauf abzulegen oder diese mittels der integrierten Mailfunktion zu versenden.

Granulare Produktdaten für Shop, Produktfinder und Produktsuche

Als System für die Vorhaltung granularer und qualitativ hochwertiger Produktdaten für Shop, Produktfinder und Produktsuche wurde das PIM-System EPIM von Viamedici durch Infolox eingeführt und über den SOLR-PIM-Connector der Omnichannel-Box in die Gesamtlösung integriert. Diese generiert auch die Datenblätter für alle Produkte aus dem PIM-System vollautomatisch und stellt sie im Online-Shop zum Download zur Verfügung. Die Übergabe der Bestellungen an das ERP-System Bison Process IBM i, sowie die aus dem ERP-System initiierte Versandbestätigung wurde ebenfalls mittels der voll integrierten Schnittstelle verwirklicht.

Nach kurzer Analyse der Anforderungen und Daten sowie der vorhandenen Sys-temumgebung wurde parallel in zwei Teilprojekten das PIM eingeführt, die Datenblatterstellung vollautomatisiert, CMS (eZ Platform) und Shop (Sylius) konzipiert und das Ganze vollständig neu implementiert.

Zeitgleich wurden durch Infolox die Daten aus dem alten Shop aufbereitet und in das PIM-System migriert. Neben den Produktdaten wurden auch die bestehenden Kundendaten in die Omnichannel-Box überführt, selbstverständlich unter Berücksichtigung des Datenschutzes. Hosting, Wartung und Betrieb erfolgen durch Infolox in einer sicheren „Private Cloud“.

Mit dem Umstieg auf die Omnichannel-Box verfügt Geschäftsführer Michael Endress „nun endlich über eine wirklich professionelle Lösung, die nicht nur alle unsere besonderen Anforderungen als Omnichannel-Händler perfekt abdeckt, sondern durch ihre offene Architektur auch bereit ist für unsere individuellen Zukunftsideen“.

Die Infolox GmbH aus Lindau, eine Agentur für Omnichannel-Marketing, E-Commerce und Produktkommunikation mit dem Branchenschwerpunkt Industrie und Technischer Handel, bietet von Strategieberatung, Konzeption und Systemauswahl über Implementierung, Customizing und Integration bis hin zu Hosting, Support und Wartung Lösungen aus einer Hand. Mit Technologien und Softwareprodukten aus den Bereichen Produktinformationsmanagement, E-Commerce, Content-Management und Database-Publishing realisiert Infolox Online-Kataloge, Webshops, Corporate Websites und Apps ebenso wie Print-Kataloge, Preislisten und Datenblätter.