Esentica strukuriert um

Die neugegründete ASC Automotive Solution Center Schweiz AG übernimmt das Automotive-Business der Proventx AG. Proventx mit ihrer Böblinger Tochter ASC Automotive Solution Center AG gehört der Ostschweizer Familienholding Esentica mit über 240 Beschäftigten, die außerdem auch die auf Banken-Informatik spezialisierte Inventx AG mit Hauptsitz in Chur besitzt.

Die Automotive-Einheiten von Proventx in der Schweiz und in Deutschland werden künftig unter einer Marke (ASC) und unter der Führung von Peter Sedlmayr auftreten. Der operative Start der ASC Automotive Solution Center Schweiz AG, die im November gegründet wurde, erfolgt per 1. Januar 2017.

Die Konsolidierung der Automotive-Einheiten soll zu einer höheren Spezialisierung führen und es ermöglichen, fokussierter auf die individuellen Kundenbedürfnisse einzugehen, heißt es in der Pressemitteilung. Die enge Zusammenarbeit mit ASC Deutschland sowie die Bündelung der Aktivitäten über die Landesgrenze hinweg erhöhe „die Problemlösungskompetenz und Innovationskraft im Automotive-Bereich“.

1994 wurde Proventx als F+L System AG gegründet – mit der Branchen-Software Repair (später Care und heute Web.Care) für Autohäuser. Über die Jahre wurde auch das zweite Standbein als IBM-Partner mit Handel und Implementierung von AS/400-Systemen aufgebaut. Im Dezember 2013 wurde F+L von Esentica übernommen und Anfang 2016 in Proventx umbenannt.

Künftig fokussiert sich Proventx auf die System-, Software- und Cloudlösungen für mittelständische Firmen aller Branchen in der Schweiz, während ASC Entwicklung und Implementierung der Branchenlösung Web.Care übernimmt. ASC beschäftigt in der Schweiz und Deutschland rund 70 Personen an den Standorten Altstätten (Schweiz), Böblingen, Düsseldorf und Hamburg. Die Esentica-Gesellschaften sollen auch nach dieser Umstrukturierung weiter eng zusammenarbeiten.

