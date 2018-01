Fokussierung auf SaaS

Insgesamt ist die Gesamtzahl der D.velop-Kunden im Jahreszeitraum um 15 Prozent auf jetzt 7.500 Organisationen mit ca. 1,6 Mio. Anwendern gewachsen. Vorstand Mario Dönnebrink sieht in diesen Zahlen eine Bestätigung für die Anfang 2017 lancierte strategische Neuausrichtung auf fachbereichsspezifische SaaS-Lösungen und der Weiterentwicklung der Archivsoftware d.3ecm zur Enterprise-Content-Services-Plattform, um dem zunehmenden Bedarf an einfach zu konfigurierenden, flexibel buchbaren digitalen Fachverfahren gerecht zu werden.

„Mit dem Verlauf des Geschäftsjahres 2017 sind wir natürlich sehr zufrieden“, so Dönnebrink. „Das klassische Lizenzgeschäft ist unverändert unser starkes Standbein, aber das Thema Cloud ist längst auch im ECM-Bereich angekommen. Wir haben mit Blick auf die sich verändernden Kundenanforderungen schon frühzeitig strategisch den Auf- und Ausbau unserer SaaS-Angebote forciert und übernehmen mehr und mehr auch den Betrieb der Lösungen von unseren Kunden als Managend Service. Diese Strategie zahlt sich nun aus.“

Zu den rund 1.000 Neukunden des Jahres 2017 gehören Unternehmen wie Herzog Küchen aus der Schweiz, die Stadtwerke Menden und die Schlenk AG. Der Schweizer Küchenhersteller setzt auf die Cloud-Variante der ECM-Lösung d.3ecm, die Stadtwerke Menden und die Schlenk AG nutzen foxdox connect, die skalierbare Variante, mit der sich Dokumente, Medien und andere Inhalte speichern, verwalten und in digitaler Form an Kunden, Lieferanten oder Mitarbeitern senden lassen. Die Ferro Pharma GmbH in Hamburg entschied sich für d.velop documents for Salesforce, um von den Vorteilen einer in das CRM integrierten Dokumentenverwaltung zu profitieren, und die Leverton GmbH in Berlin für d.velop documents for Sage Live, das in das ERP-System Sage Live integrierte DMS. Schon länger werden als Referenzkunden Tupperware, Eismann Tiefkühl-Heimservice, Parker Hannifin, Nobilia, Schmitz Cargobull, DZ Bank oder das Universitätsklinikum des Saarlands angeführt.

Bildquelle: D-velop