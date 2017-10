Führungswechsel bei der LIS AG eingeläutet

Die Logistische Informationssysteme AG (LIS) aus Greven stellt die Weichen für die Zukunft: Gründer, Vorstandsvorsitzender und Mehrheitsaktionär Hilmar Wagner (64) überträgt seine stimmberechtigten Unternehmensanteile auf Sohn Magnus Wagner (37). Die Umgestaltung der Eigentumsverhältnisse ist der erste Schritt in Richtung eines Generationswechsels an der Unternehmensspitze, der zweite erfolgt im April 2019. Hilmar Wagner wechselt dann in den Aufsichtsrat und übergibt seinem Sohn Magnus Wagner, der in den Vorstand aufrückt, die Verantwortung für das operative Geschäft.