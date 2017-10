Geruson neuer Lexmark-CEO

Der Druckerhersteller Lexmark International, Inc. hat am Montag Richard (Rich) Geruson mit sofortiger Wirkung zum Präsidenten und Chief Executive Officer ernannt. Er folgt auf David Reeder, der Lexmark im Juni verließ – gut ein halbes Jahr nach der Übernahme durch die chinesischen Investoren Apex, Legend und PAG Asia Capital für 3,6 Mrd. Dollar. Der Ernennung Gerusons war nach Firmenangaben „eine intensive Suche vorangegangen, im Rahmen derer eine Vielzahl von hochqualifizierten Kandidaten in die engere Auswahl kamen“.