Integration groß geschrieben

Wie in den vergangenen Jahren laden IBM und SAP gemeinsam Kunden, Partner und Software-Entwickler zu der zweitägigen, internationalen Veranstaltung „SAP on IBM Power Summit DACH 2017“ ein. Sie findet in diesem Jahr am 7. und 8. November bei IBM in Böblingen statt und richtet sich wie immer speziell an alle, die SAP auf IBM i nutzen (wollen) oder sich damit befassen.