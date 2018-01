Kauf von Trader’s perfekt

Syncsort positioniert sich mit weltweit über 6.000 Kunden als Experte für „Big Data auf Big Iron“, wobei mit dem „Eisen“ die Power-Systeme und Mainframes der IBM gemeint sind. In den IBM-i-Markt war Syncsort erst im August 2017 mit dem Kauf von Vision Solutions eingestiegen, hat diese Position aber seither mit dem Erwerb der Firmen Enforcive und Cilasoft (beide IT-Sicherheit) und jetzt Trader‘s ausgebaut. Die Übernahme des Pariser Softwarehauses ist bereits abgeschlossen; zu den finanziellen Details der Transaktion werden keine Angaben gemacht.

„Enterprises need to set the bar high to ensure availability of mission-critical data, systems and applications to minimize disruptions that impact business operations, increase costs and reduce customer satisfaction,” wird Syncsort-CEO Josh Rogers in der Pressemitteilung zitiert. „The addition of Trader’s extends our market-leading position in providing these capabilities for IBM i. It also expands our scale and global footprint, especially in EMEA, while advancing our ability to serve large to mid-size customers.“

Seit 1992 produziert und vertreibt Trader’s (Paris) die Quick-Software-Line. Inzwischen hat das Unternehmen sein eigenes internationales Distributionsnetzwerk aufgebaut: die QSL-Gruppe. Das sind IBM-Partner, die auf IBM Power Systems (IBM i) spezialisiert sind. QSL Northern Europe ist einer dieser Partner.

QSL Western Europe ist Teil der QSL-Gruppe und verantwortlich für die exklusive Distribution des Produktangebots der Quick-Software-Line im deutschsprachigen Europa.Bei QSL Western Europe sind qualifizierte Berater und technische Experten tätig. Sie bieten den IBM Business Partnern Second-Level-Support (rund um die Uhr). Darüber hinaus gibt es einen Pool von technischen Partnern, die mit dem Unternehmen verbunden sind.

Das Produktangebot, die QSL-Suite, besteht aus zwei Produktlinien: Dokumentenmanagementlösungen (für die effiziente und moderne Verarbeitung von Spooldateien und ihre Archivierung) sowie das Flaggschifflinie Quick/Edd, die Hochverfügbarkeits- und Datenreplikations-Software für IBM i.

„The message is clear“, sagte Jacob Flik, General Manager bei QSL, auf die Frage von DV-Dialog, was sich für QSL durch die Übernahme ändern werde. „For the moment nothing will change. And we are in contact with Syncsort – if we have news, we will share it with you.“ Die QSL-Gruppe besteht zurzeit aus mehr als zwanzig Partnern auf mehreren Kontinenten mit insgesamt 1.200 Hochverfügbarkeitskunden und 1.500 Kunden im Bereich der Dokumentenlösungen.

Die QSL-Produkte sind laut Flik gezielt auf die Praxis zugeschnitten: „Anregungen und Fragen unserer Anwender werden in praxisgerechte Software eingebracht“. Alleinstellungsmerkmal unter den Anbietern von Hochverfügbarkeitslösungen für IBM i ist eine eigene, Journal-basierte Methode zur Erfassung von Änderungen an den Daten. Während alle anderen Hersteller dafür heute das „remote journaling“ der IBM verwenden, hält Trader’s aus Performance-Gründen an der eigenen Technologie fest. Neben dem Flaggschiffprodukt Quick-EDD/HA bietet Traders weitere Lösungen für IBM i an: i Quick-CSi (Auditing), Quick-Smart Data (Datenerfassung), Quick-Anonymizer (Anonymisierung von Daten, Quick-Spool oder Quick-Archiv.

Bildquelle: Thorben Wengert / Pixelio.de