Logistisches Großprojekt gestartet

Am Hauptsitz Heuchelheim hat der langjährige AS/400-Anwender Schunk mit dem Bau eines neuen Logistikzentrums begonnen, in das rund 10 Millionen Euro investiert werden. Mit der Einführung hochleistungsfähiger Systeme und Systemkomponenten auf Basis von SAP will Schunk künftig auf homogene Logistikprozesse für die Produktion, Lagerung und den Versand hochwertiger Carbon- und Keramiklösungen zurückgreifen.