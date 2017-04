Mehr Platz für logistische Iinnovationen

Ehrhardt + Partner, ein Experte für die Logistik, baut den Hauptsitz in Boppard-Buchholz aus: Anfang April rollten die Bagger an, um den Erdaushub für ein neues Gebäude vorzunehmen. Weitere 2.400 qm Büro- und Sonderflächen und somit Platz für 180 Mitarbeiter sollen hier bis Ende des Jahres entstehen; dann soll der neue Komplex bezogen werden – pünktlich zum 30-jährigen Bestehen der Unternehmensgruppe, die heute etwa 500 Mitarbeiter an 14 Standorten weltweit beschäftigt.