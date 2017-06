Mehr Übersicht im Vertrieb

Im Mittelpunkt der ab sofort erhältlichen Software stehen die für Corporate Planning typischen Baumstrukturen. Diese Strukturen visualisieren die Zusammenhänge betriebswirtschaftlicher Daten in hierarchischer Ordnung – ähnlich wie in einem Organigramm. Mit Corporate Planner Sales wurde diese bewährte Form der Darstellung für multidimensionale Anwendungen weiterentwickelt. Entstanden ist der „Business Intelligence Tree“: Durch Verschieben und Kombinieren sämtlicher Dimensionen innerhalb dieses Baumes planen, analysieren und visualisieren Anwender ihre Vertriebsdaten aus jedem beliebigen Blickwinkel. Das soll den Umgang mit komplexen, multidimensionalen Daten erheblich erleichtern und verbessert das Verständnis für fachliche Zusammenhänge.

Diese Entwicklung sei eine „konsequente Weiterführung unserer Strategie, Unternehmen alle Lösungen integriert und aus einer Hand zu liefern, die zur erfolgreichen Unternehmenssteuerung benötigt werden", sagt Peter Sinn, Vorstand der CP Corporate Planning AG. Und Sven Baade, Chief Product Officer des Hamburger Unternehmens, will damit eine Lösung liefern, „die das Beste aus Planung und Analyse vereint“. Viele Softwaresysteme eignen sich entweder dazu, die Planung in Unternehmen zu ermöglichen oder aber große Datenmengen zu analysieren. „Unser Ansatz vereint nicht nur beide Themenfelder“, so Baade. „Er führt die so erzeugten Daten automatisch weiter in die integrierte Finanz- und Erfolgsplanung – und auf Wunsch sogar bis in die Konsolidierung." Dabei ist die Verbindung zu den unterschiedlichsten ERP- und Fibu-Systemen möglich – auch auf der AS/400 und ihren Nachfolgern.