Der Suse Linux Enterprise Server (SLES) für SAP Applikationen soll noch in diesem Jahr in der IBM-Cloud erhältlich werden, damit IT-Chefs Workloads auf Basis von Hana und Netweaver schneller in Betrieb nehmen und flexibler bereitstellen können. Und zwar auf unterschiedlichen Hardware-Plattformen (inklusive IBM Power) in hybriden oder auch privaten Cloud-Umgebungen.