Mobile Datenerfassung im Shopfloor

In Zeiten von Industrie 4.0 steigt der Bedarf an mobilen Erfassungslösungen. Daher bietet MPDV neue Apps für Smartphone und Tablet speziell zur Datenerfassung in der Fertigung an. Dabei steht insbesondere die bedarfsgerechte Bedienerführung im Fokus, in Ergänzung zur Erfassung von Daten mit stationären Touchscreen Terminals oder Industrie-PCs.