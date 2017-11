Neuer CEO für Security-Tochter gesucht

„Im Zuge der Integration verschiedener Unternehmensakquisitionen in die Rohde & Schwarz Cybersecurity GmbH wird die Leitung neu geordnet“, heißt es in der Presseinformation. Peter Riedel, Geschäftsführer der Rohde & Schwarz GmbH, dankte Ammar Alkassar und bedauerte sein Ausscheiden, „da er großen Anteil an der Entwicklung des Bereiches Cybersicherheit innerhalb unseres Unternehmens hat”.

Alkassar hatte seine aktuellen Aufgaben im Zuge des Erwerbs der von ihm gegründeten Sirrix AG durch Rohde & Schwarz im Jahr 2015 übernommen. „Bestandteil des Wechsels der Sirrix zu Rohde & Schwarz war es, das Unternehmen und weitere Akquisitionen in Konzernstrukturen zu integrieren. Dieser Weg ist abgeschlossen. Insofern ist jetzt ein guter Zeitpunkt gekommen, die Führung abzugeben und neue Herausforderungen außerhalb des Unternehmens anzugehen. Ich bin weiterhin fest davon überzeugt, dass die Schaffung eines Cybersecurity-Bereichs bei Rohde & Schwarz der richtige Schritt war”, wird Alkassar zitiert.

Erst im Oktober hatte der 500 Mitarbeiter starke Münchener Hersteller von IT-Sicherheitslösungen für Unternehmen und Behörden zwei neue Führungskräfte berufen. Alexander Schellong soll als Vice President Solutions & Services das Consulting- und Lösungsgeschäft aufbauen, während Walter Schumann seither Vice President Sales & Marketing und Nachfolger von Henning Ogberg ist.

Bildquelle: Rohde & Schwarz