Neuer „Zuschnitt“ der Bitkom-Chefetage

Christian Kulick (28) ist in die Geschäftsleitung des Bitkom aufgerückt. In seiner neuen Rolle übernimmt er den Geschäftsbereich „Wirtschaft & Technologien“ von Dr. Joachim Bühler (39), der als Geschäftsführendes Präsidiumsmitglied zum Tüv wechselt.

Kulick, der seit April 2016 als Bereichsleiter „Smart City & Smart Region“ den bundesweiten Bitkom-Wettbewerb „Digitale Stadt“ betreute, war zuvor unter anderem bei Kienbaum und in der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen tätig. Zugleich mit seiner Beförderung erhalten Susanne Dehmel (43) und Niklas Veltkamp (28) zusätzliche Aufgaben in der Geschäftsleitung.

Dehmel, die bisher für den Geschäftsbereich „Vertrauen und Sicherheit“ und damit primär für Datenschutz- und IT-Security-Themen zuständig war, übernimmt zusätzlich die Rechts- und Regulierungsthemen. Veltkamp, der bislang den Start-up-Bereich leitete, verantwortet zusätzlich alle Aktivitäten rund um die Digitalisierung der Leitbranchen. Anja Olsok (50) bleibt in der Bitkom-Geschäftsleitung für Finanzen und Organisation zuständig und führt darüber hinaus die Bitkom Servicegesellschaft mbH.

„Joachim Bühler hat im Bitkom Herausragendes geleistet und insbesondere den Bereich Digitale Transformation aufgebaut und für Unternehmen aller Branchen attraktiv gemacht“, sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. „Der neue Zuschnitt innerhalb der Bitkom-Geschäftsleitung ermöglicht es uns, rechtliche und regulatorische Themen künftig besser zu bündeln. Auch werden wir die inzwischen mehr als 400 Tech-Start-ups im Bitkom inhaltlich stärker an jene Branchen heranbringen, für die sie ihre disruptiven Technologien und Lösungen anbieten.“

Susanne Dehmel ist Rechtsanwältin und verantwortete von 2002 bis 2009 beim Bitkom die Bereiche Urheberrecht und gewerblicher Rechtsschutz, bevor sie den Kompetenzbereich Datenschutz übernahm. Seit Oktober 2014 ist sie Mitglied der Geschäftsleitung.

Niklas Veltkamp hat Volkswirtschaftslehre in Köln, Berlin, Dublin und Vilnius studiert. Er ist Mitgründer einer Online-Buchungsplattform und seit Oktober 2014 Mitglied der Bitkom-Geschäftsleitung.

Der Verband Bitkom vertritt mehr als 2.500 Unternehmen der digitalen Wirtschaft, davon gut 1.700 Direktmitglieder. Sie erzielen allein mit IT- und Telekommunikationsleistungen jährlich Umsätze von 190 Mrd. Euro und beschäftigen in Deutschland mehr als 2 Mio. Menschen. Zu den Mitgliedern zählen 1.000 Mittelständler, mehr als 400 Start-ups und nahezu alle Global Player. Sie bieten Software, IT-Services, Telekommunikations- oder Internetdienste an, stellen Geräte und Bauteile her, sind im Bereich der digitalen Medien tätig oder in anderer Weise Teil der digitalen Wirtschaft.

Bildquelle: Bitkom