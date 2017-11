Neues ERP-System für Agtos

In einer Drahtgurt-Strahlanlage von Agtos können die Werkstücke gleichzeitig von oben und unten gestrahlt werden, was das Spektrum der zu bearbeitenden Werkstücke erheblich erweitert. Drahtgurt-Strahlanlagen werden z. B. zum Entgraten, Entzundern und Reinigen von Guss- und Laserschneidteilen eingesetzt.

Abgelöst wird damit eine seit Firmengründung gewachsene Eigenentwicklung, die künftig die Prozesse an werden neben dem ERP-Kern die Module Versand und Kostenrechnung, Psifinance sowie die Betriebsdaten- und Personalzeiterfassung. Für das artikel- und variantenreichte Produktgeschäft will Agtos den PSI-eigenen Variantenmanager mit integriertem Produktkonfigurator nutzen.

Abgerundet wird die Gesamtlösung durch das Datawarehouse/Business Intelligence (DWH/BI). Die Anwender können künftig über das Java-basierte Framework mit dem neuen PSI-Click-Design intuitiv die Oberfläche selbst gestalten und kombinieren.

Technisch konnte PSI insbesondere durch ihre Funktionalität in der Mehrwerkesteuerung (Multisite) überzeugen. So können zukünftig komplexe Fertigungsprozesse über das zweite Werk in Konin (Polen) organisiert, in einer Sicht konsolidiert und schließlich mit einer Kostenrechnung unternehmensweit zusammengefasst werden.

Bildquelle: Agtos GmbH