SAS ernennt Chief Operating Officer

Schabenberger zeichnet künftig verantwortlich für die Umsetzung der Konzernstrategie und damit für die operative Priorisierung des Geschäftes. Der weiterhin exponentielle Anstieg des Datenvolumens bringe es mit sich, dass SAS in neuen Märkten agieren werde, glaubt Firmengründer und CEO Jim Goodnight: „Wir brauchen eine enge Verzahnung von unseren Produkten mit umsatzgenerierenden Geschäftsfeldern, um unsere anspruchsvollen Pläne in Sachen Wachstum und strategische Investitionen zu realisieren. Oliver Schabenberger ist eine Führungspersönlichkeit mit außergewöhnlich hoher Affinität, neue Wege zu gehen. Gleichzeitig steht er für unsere Unternehmenswerte und lebt unsere Innovationskultur – diese Eigenschaften prädestinieren ihn für diese Position.“

SAS ist weltweit Marktführer im Bereich Analytics und mit 3,2 Mrd. Dollar Umsatz einer der größten Softwarehersteller. Der gebürtige Pforzheimer Schabenberger stieß er 2002 zur R&D-Abteilung von SAS. Er hat unter anderem an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau studiert. Nach seinem Studium ging er 1992 in die USA. Er hält einen Doktortitel der Virginia Tech und ist Fellow der American Statistical Association.

Zusammen mit seinem Team realisiert Schabenberger Goodnights Vision einer hochperformanten Big-Data-Analytics-Architektur, die Kunden dabei unterstützt, Probleme wesentlich schneller als mit traditionellen Ansätzen zu lösen. Schabenberger wurde 2016 Nachfolger des in den Ruhestand verabschiedeten Armistead Sapp als CTO und leitet seitdem die Forschung und Entwicklung bei dem Softwarehaus.

„Ich freue mich, mit Dr. Goodnight an Kernthemen zu arbeiten, die unser kontinuierliches Wachstum sichern“, sagt Schabenberger. „Themen wie das Internet of Things, künstliche Intelligenz oder Machine Learning sind solche Technologien, die von Analytics abhängen und die ohne Analytics nicht funktionieren würden. Wir sehen hier und in vielen anderen Bereichen enorme Chancen für SAS, weil wir den Alltag der Menschen in einer Welt, in der alles miteinander vernetzt ist, verbessern möchten.“

Die Beförderung ist auch von dem Hintergrund interessant, dass schon länger über einen möglichen Nachfolger von CEO Goodnight spekuliert wird, weil SAS bisher keine Nachfolgeregelung publik gemacht hat. Bisher als potentielle Nachfolger des seit 1976 amtierenden Firmenchefs gehandelte Kandidaten haben das Unternehmen mittlerweile verlassen, so etwa der ehemalige Marketingchef Jim Davis oder Vertriebsleiter Carl Farrell.

Bildquelle: SAS