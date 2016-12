Standort Leipzig gestärkt

Die Comparex AG hat am Mittwoch die Neueröffnung eines neuen Gebäudes für bis zu 250 moderne Arbeitsplätze und ein modernes Schulungszentrum am Stammsitz in Leipzig gefeiert. Der Erweiterungsbau (eine Investition von rund 5 Mio. Euro) war aufgrund des starken Wachstums des Unternehmens in den vergangenen Jahren erforderlich geworden.

Am Comparex-Stammsitz in der Leipziger Blochstraße 1 arbeiten mittlerweile mehr als 500 der weltweit 2.450 Mitarbeiter (an insgesamt mehr als 80 Standorten in 35 Ländern in Europa, Asien, Afrika und Amerika). Neben Büros befindet sich im neuen Gebäude auch ein modernes Schulungszentrum für Kunden aus der gesamten Bundesrepublik.

„Mit dem neuen Bürogebäude haben wir unsere Gesamtfläche am Stammsitz Leipzig um ein Drittel erweitert“, sagte Comparex-CEO Wilfried Pruschak. „Diesen zusätzlichen Raum hat zunächst unsere rasante Entwicklung in den vergangenen Jahren erforderlich gemacht. Er ist aber auch unabdingbar für unser zukünftiges Wachstum.“

Vom Stammsitz in Leipzig steuert und unterstützt Comparex die gesamte Unternehmensgruppe mit Tochtergesellschaften in mittlerweile 35 Ländern auf fünf Kontinenten. Das Unternehmen setzte im Geschäftsjahr 2015/16 gut 1,9 Mrd. Euro (vorläufige Angaben) um. Das weltweit agierende IT-Unternehmen ist auf Lizenzmanagement, Software-Beschaffung, technische Produktberatung sowie Cloud-Services spezialisiert. Das Angebot umfasst Software-Lizenzen von mehr als 3.000 Herstellern sowie Beratungs- und Service-Leistungen.