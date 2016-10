Starterfolge für Horizon

Auch die Stumpp+Schüle GmbH, eine Spezialistin für technische Federn, hat eine Reihe Plug-In-Komponenten von Horizon erworben – für Transparenz und Kommunikation im Arbeitsalltag. „Uns ist an einer leicht verständlichen und einfach bedienbaren Lösung gelegen“, erklärt Anja Reinl, Personalverantwortliche bei Stumpp+Schüle. „Die einheitliche Plattform, die alle erforderlichen Daten und die Zusammenarbeit im Unternehmen bündelt, hat uns überzeugt.“

Individuelle Erweiterung per Plug-in

Horizon Basis ist die Kernzelle des Systems. Mitarbeiterprofile, Chat und Wissenspool sind hier integraler Bestandteil, alle weiteren personalwirtschaftlichen Funktionen – Recruiting, Learning, Performance, Zeitmanagement und Entgelt – lassen sich nach individuellem Bedarf per Plug-in ergänzen. So können auch vorhandene Systeme (z.B. Payroll) leicht eingebunden und weiter genutzt werden.

Mit dem Wechsel vom alten Payroll-System zu Veda Entgelt wurde bei Finn Comfort auch Horizon Basis eingeführt. „Damit sichern wir die Leistungsfähigkeit der Payroll und öffnen uns für die Zukunft“, erklärt Jens Wolter, Geschäftsführer bei Finn Comfort. „Sukzessive können wir weitere HR-Themen für alle Mitarbeiter zugänglich machen.“

Durch den modularen Aufbau der Software wird es möglich, genau die Prozesse abzubilden, die für das jeweilige Unternehmen aktuell im Fokus stehen. Funktionale Erweiterungen oder kulturelle Öffnungen lassen sich situativ sofort abbilden.

Horizon bindet auch „Collaboration“ in den Themenkontext HR ein – für die Beteiligung aller Mitarbeiter an HR-Prozessen. Das sieht man auch bei Mey als Vorteil. „Wir möchten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv in die HR-Prozesse einbinden. So sollen beispielsweise in Zukunft die Entgeltabrechnungen selbstständig abgerufen werden können. Im eigenen Retail erhalten die Gebietsleiter zusätzliche Transparenz durch den erweiterten Zugriff auf die Daten ihrer Mitarbeiter“, erklärt der kaufmännische Geschäftsführer Roland Kull die ersten Schritte, denen strategische Erweiterungen folgen sollen.

Das Führungskräfte-Cockpit

Die Einbindung der Führungskräfte und Mitarbeiter ist auch das Ziel der Unternehmensgruppe Schwan Stabilo. In enger Zusammenarbeit mit HR und IT des Kunden entsteht in dazu Horizon ein Führungskräfte-Cockpit, das von überall und zu jeder Zeit für Transparenz sorgen soll und allen Stakeholdern Entscheidungsgrundlagen an die Hand gibt. „So wird der digitale Fortschritt bei allen HR-Modulen und -Prozessen auf den Weg gebracht“, sagt Harald Hensel, Leiter Personalverwaltung der Schwanhäußer Holding.

„Das Wichtigste an einem solchen Cockpit für Führungskräfte und Mitarbeiter ist zugleich das Grundprinzip von Veda Horizon - man kommt ins Gespräch und arbeitet zusammen“, sagt Klaus Pohlmann, Geschäftsführender Gesellschafter der Veda GmbH. „Die Kunden verstehen, dass wir nicht einfach eine neue Technologie anbieten, sondern eine Plattform, die es ihnen ermöglicht, den für die digitale Transformation notwendigen kulturellen und organisatorischen Wandel anzustoßen und zu begleiten.“

www.veda.net