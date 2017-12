Am 11. Dezember übernimmt Dr. Dieter Schramm die Position des „Head of Global IT“ bei der Osnabrücker Hellmann Worldwide Logistics GmbH. Der promovierte Physiker blickt auf mehr als 20 Jahre internationale Berufserfahrungen im IT-Bereich zurück.

Nach verschiedenen beruflichen Stationen in Frankfurt, München, Düsseldorf, Berlin und Prag arbeitete Dr. Schramm zuletzt als Bereichsleiter „IT-Betrieb und Organisation“ bei der Mitteldeutschen Erfrischungsgetränke GmbH in Weißenfels. Dort passte er die IT-Governance dem Wachstumspfad des Unternehmens an und führte eine ganzheitliche IT-Sicherheitsstrategie ein, um das IT-Service-Management weiterzuentwickeln.

„Dr. Dieter Schramm bringt vielseitige Erfahrungen aus ganz unterschiedlichen IT-Bereichen mit. Damit ist er für uns ein echter Gewinn, um insbesondere die strategische Weiterentwicklung der IT und unsere Digitalisierungsbestrebungen weiter voranzutreiben“, wird Dr. Thomas Knech, CEO des langjährigen AS/400-Anwenders Hellmann, in der Presseinformation zitiert.

Bildquelle: Hellmann Worldwide Logistics