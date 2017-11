Tech Data will digitaler werden

Tech Data gab heute bekannt, dass Andy Gass zum Senior Vice President Digital Europe ernannt wurde. Er soll die Entwicklung und Umsetzung der Digitalisierungsstrategie des Distributors in Europa vorantreiben und die E-Commerce-Plattformen, digitalen Marketingpraktiken und automatisierten Prozesse in seiner gesamten Region optimieren.

Andy Gass wird diese Verantwortung zusätzlich zu seiner derzeitigen Rolle als Senior Vice President UK & Irland übernehmen und weiterhin an Patrick Zammit, Präsident Tech Data Europa, berichten. Die Berufung von Gass auf diese neu geschaffene Position läutet laut Zammit „eine erneute strategische Fokussierung auf die Digitalisierung unseres Geschäftsmodells und der Go-to-Market-Strategie in Europa ein." Andy Gass soll nach Abschluss der Übernahme der IT-Sparte von Avnet die notwendigen Schritte einleiten, „um unseren Kunden und Lieferanten in allen unseren Geschäftsbereichen ein erstklassiges digitales Erlebnis zu bieten.“

Andy Gass kam bereits 1993 zu Tech Data und war seitdem in verschiedenen leitenden Positionen tätig, unter anderem als Senior Vice President der Enterprise Division sowie als Regional Senior Vice President für Westeuropa. Er leitete mehrere Initiativen zur Ausarbeitung der langfristigen Strategie für die britischen und europäischen Aktivitäten von Tech Data und war maßgeblich am erfolgreichen Abschluss zahlreicher Akquisitionen in den letzten zehn Jahren beteiligt.

Laut Gass hat Tech Data „in den letzten Jahren eine wirklich herausragende Palette an digitalen Tools zur Unterstützung unserer Partner aufgebaut“. Jetzt will er diese Tools weiter ausbauen und die neuesten technologischen Fortschritte in den Bereichen Analytics und E-Commerce nutzen, „um die Effizienz unserer Abläufe zu optimieren und unseren Kunden und Herstellern die Zusammenarbeit mit uns zu erleichtern.“

