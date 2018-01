Update zum 1. Power Briefing „360° IBM i“

Am 22. Februar 2018 findet in Wiesbaden das 1. Power Briefing „360° IBM i“ statt. Dazu laden die beiden Midrange-Experten PKS Software und K&P Computer ein, die gezielt und praxisnah darüber informieren wollen, wie diese bewährte und gleichzeitig top-moderne Plattform bei der Bewältigung des digitalen Wandels helfen kann.

Auf der Agenda dieser technischen Schulung für Administratoren, IT-Leiter und IT-Verantwortliche stehen die Themen Software-Modernisierung, „IBM i Software Assessment“ (zeigt auf, wohin die Reise gehen kann), User-Interface-Entwicklung mit Javascript auf IBM i, „Managed Services“ für Aufgaben wie Backup, Disaster -Recovery-Monitoring sowie Hochverfügbarkeit mit IBM Power i und Hardware-Spiegelung.

Gespannt sein darf man auf den Vortrag „30 Jahre Power i - Ein Blick zurück nach vorn“. Er ruft in Erinnerung, wie die AS/400 vor knapp 30 Jahren auf den Markt kam und kontinuierlich weiterentwickelt wurde zum heutigen System i, aber auch was wir von Power9 in diesem Jahr und den Prozessorgenerationen danach erwarten dürfen.

„30 Jahre Power i. So lange begleiten wir unsere Kunden in diesem Bereich als IT-Dienstleister“, erklärt Dirk Müller, CIO und Prokurist bei K&P Computer. „Wir blicken auf unzählige IBM-i- und AS/400-Projekte zurück, wobei sich unser Dienstleistungsangebot mit den Jahren sehr erweitert hat.“

„Unser 360°-Blick reicht von der Software-Modernisierung über neuartige Backup- und Monitoring. Lösungen und die Möglichkeiten im Bereich SAP Hana bis hin zu Power9“, umreißt PKS-Geschäftsführerin Heidi Schmidt die Agenda. Werden die neuen Möglichkeiten genutzt, könne dieser Rechner auch weiterhin das stabile Rückgrat der IT in vielen Unternehmen bleiben – und das durchaus langfristig.

Bildquelle: Thinkstock/ iStock