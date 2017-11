Vernetzungspotenziale liegen brach

Der Intelligent Enterprise Index ist eine umfassende Studie, die den Fortschritt von Organisationen hin zum vernetzten Unternehmen misst – anhand der Kriterien, die das vernetzte Unternehmen von heute definieren . Dazu zählt Zebra eine Vision und einen Umsetzungsplan für Internet-of-Things- bzw. IoT-Projekte sowie eine feste Methode zur Messung des Return on Investment (RoI) dieser Projekte. Insgesamt wurden 908 IT-Entscheidungsträger aus neun Märkten befragt, darunter die USA, Großbritannien, Frankeich, Deutschland, Mexiko, Brasilien, China, Indien sowie Australien und Neuseeland.

Das Fundament eines vernetzten Unternehmens bilden laut Zebra-Definition solche Lösungen, die Technologien wie Cloud-Computing, Mobilität und IoT integrieren, um automatisiert Informationen über Unternehmensgüter zu erfassen. Diese Betriebsdaten – etwa zu Zustand, Position oder Nutzung – werden analysiert und liefern handlungsrelevante Einblicke. Dem richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit zur Verfügung gestellt, kann dieser auf Basis der Daten handeln und bessere Entscheidungen treffen.

IoT-Investitionen werden erhöht

42 Prozent der Unternehmen geben laut Index jährlich über eine Million Dollar für IoT aus, der Durchschnitt liegt bei 3,1 Millionen Dollar pro Jahr. 75 Prozent erwarten, dass sich in den nächsten ein bis zwei Jahren dieser Wert weiter erhöhen wird und 42 Prozent der Unternehmen glauben, dass die Ausgaben für IoT um 11 bis 20 Prozent steigen werden.

57 Prozent der Unternehmen haben eine Vision für den Einsatz von IoT in ihrem Unternehmen und arbeiten gegenwärtig an deren Umsetzung. Während gegenwärtig nur 36 Prozent unternehmensweit IoT nutzen, erwarten 62 Prozent der Befragten in der Zukunft eine Ausweitung auf das gesamte Unternehmen.

Kundenzufriedenheit treibt IoT

70 Prozent der befragten Unternehmen betonen, dass gegenwärtig Kundenzufriedenheit der wichtigste Grund ist, in IoT zu investieren. Für die Zukunft erwarten sie, dass Umsatzsteigerung (53 Prozent) und das Erschließen neuer Märkte (51 Prozent) die stärksten Treiber sein werden.

Wirtschaftlichkeit ist klarer Fokus, Kultur soll in den Vordergrund rücken: 77 Prozent der Unternehmen haben eine feste Methode, den RoI ihres IoT-Plans zu messen, während 71 Prozent die Änderungen in Betriebskultur und -prozessen angehen wollen, die für die Implementierung ihres IoT-Plans notwendig sind.

Mangel an konkreter Planung

Über 50 Prozent der Unternehmen erwarten Widerstand gegen die Umsetzung ihrer IoT-Projekte, haben aber noch keinen Plan, um damit umzugehen. Nur 21 Prozent erwarten Widerstand und sind auch mit einem Plan darauf vorbereitet.

Knapp 70 Prozent der Unternehmen versorgen ihre Mitarbeiter mehr als einmal täglich mit Informationen aus den IoT-Lösungen – zwei Drittel von ihnen in Echtzeit oder beinahe Echtzeit. Allerdings stellen nur 32 Prozent ihren Mitarbeitern daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen bereit. Die Daten werden entweder per E-Mail versendet (69 Prozent) oder als Rohdaten geliefert (62 Prozent).

Bildquelle: Zebra