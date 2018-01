Wolfgang Dorst wird Berater

Wolfgang Dorst war in den vergangenen Jahren federführend für die Entwicklung der Industrie 4.0-Strategie des Bitkom verantwortlich. Neben seiner Rolle als Bereichsleiter „Industrial Internet“ vertrat er den Verband als Fachexperte in der Plattform Industrie 4.0 der Bundesregierung und fachpolitisch auf europäischer und Bundesebene. Bereits zuvor gehörte Wolfgang Dorst zu den Initiatoren der Zusammenarbeit der Verbände Bitkom, VDMA und ZVEI im Bereich Industrie 4.0 und war Mitglied unterschiedlicher Gremien, die sich im Auftrag der Bundesregierung mit den Themenkomplexen rund um das Internet der Dinge beschäftigten.

Dorsts Nachfolger beim Bitkom ist übrigens Sven Zehl, der bis Ende des Jahres wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Telecommunication Networks Group an der TU Berlin war. Seit Jahresbeginn ist Zehl Referent Industrial Internet & IoT beim Bitkom.

Wolfgang Dorst, der mit Erreichen der Regelaltersgrenze aus dem Bitkom ausschiedt, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im IT- und Kommunikationsmarkt. Nach einer Ausbildung als Facharbeiter Feinmechanik sowie einem Studium der Elektrotechnik arbeitete er in verantwortlichen Positionen an den Schnittstellen zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor sowie in der Industrie, darunter für Unternehmen wie Oracle und Cisco Systems.

„Ich bin überzeugt, dass wir beim Internet der Dinge erst am Anfang stehen. Die großen Innovationen, die wirklich paradigmatischen Veränderungen zeichnen sich gerade erst ab. Diese Entwicklung zu begleiten, den Unternehmen und öffentlichen Organisationen dabei zu helfen, die Potenziale der digitalen Transformation zu heben, halte ich für eine unglaublich spannende Aufgabe“, erklärte Wolfgang Dorst.

„Es gibt nur wenige Experten in Deutschland, die beim Thema Industrie 4.0 über ein so umfassendes Wissen und Netzwerk verfügen wie Wolfgang Dorst, der zudem sowohl die unternehmerische Perspektive als auch die Perspektive der politischen Entscheider sehr gut kennt. Wir freuen uns sehr, ihn in unserem Team begrüßen zu können“, kommentierte ROI-Vorstand Hans-Georg Scheibe die Personalie.