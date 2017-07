Kathrein startet ins SAP-Zeitalter

Firmenchef Anton Kathrein sieht in der Einführung eines leistungsstarken ERP-System eine Grundlage für künftigen wirtschaftlichen Erfolg, weil es eine Vielzahl von Geschäftsanwendungen und Betriebsdaten integriert, die in einer zentralen Datenbank verarbeitet und gespeichert werden. Dies ermöglicht die Planung der weltweiten Geschäftsprozesse über sämtliche Unternehmensfunktionen und -ebenen, Absatzregionen und Gruppenfirmen hinweg.

Hohe Transparenz gefragt

„Mit der Einführung von SAP können wir die einzigartigen Stärken unseres Unternehmens viel besser zur Geltung bringen“, glaubt CEO Anton Kathrein. Standardisierte und effiziente Prozesse sowie hohe Transparenz seien die Basis für weiteres globales Wachstum und gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit in allen Geschäftsbereichen, so der Firmenchef weiter. „Für die erfolgreiche Umsetzung des höchst komplexen Programms war die Zusammenarbeit zahlreicher Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Abteilungen entscheidend“, sagte Frank Stegherr, Leiter des SAP-Programmmanagements bei Kathrein.



Nach dem Start von SAP in der Kathrein-Werke KG wird das neue ERP-System in den kommenden Monaten erweitert und sukzessive in den Gruppenfirmen ausgerollt. Erst im Mai hatte Kathrein in Rosenheim ein neues Rechenzentrum eingeweiht und das umgebaute Hochhaus am Werk 3 in der Klepperstraße kürzlich bezogen. Durch die umfangreichen, mehrjährigen Baumaßnahmen entstehen am Firmensitz attraktive Arbeitsplätze, die den Mitarbeitern neue Formen der Zusammenarbeit ermöglichen.



Bildquelle: Kathrein