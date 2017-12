Acando erwirbt Anywhere.24

Als Microsoft-Dynamics-365-Partner und Anbieter von Cloud-Lösungen beschäftigt Anywhere.24 rund 60 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Hauptsitz in München operiert bundesweit und besitzt über 15 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet des Customer Relationship Managements (CRM). Es soll sich durch die integrierte Nutzung der gesamten Dynamics-365-Produktpalette auszeichnen.



Mit Wirkung zum 1. Januar 2018 erwirbt die Acando GmbH 100 Prozent der Geschäftsanteile an dem Unternehmen. Die Geschäftsführung der Münchner bleibt weiterhin in den Händen von Ralf Hertneck und Thomas Geiger. „Durch den Kauf stärken wir unser Leistungsangebot in den Bereichen Microsoft- und Cloud-Lösungen und schaffen in Kombination mit unserer Mobility-Kompetenz ein Angebot, das alle Aspekte des digitalen Lifecycles verbindet", so Guido Ahle, Geschäftsführer Acando Deutschland.

