Das leistet Microsoft Dynamics NAV bei A-Rosa Flussschiff

Die A-Rosa Flussschiff GmbH ist Premium-Anbieter für Flusskreuzfahrten. In der Buchhaltung kam eine wenig verbreitete Software zum Einsatz. Um eine höhere Transparenz für alle Buchungs- und Bezahlprozesse zu erreichen, entschied sich das Unternehmen für die Einführung der Standardlösung Microsoft Dynamics NAV.

Die Touristikbranche stellt besondere Anforderungen an Buchungs- und Bezahlprozesse: über lange Zeiträume offene Buchungsvorgänge, sich ständig ändernde Teilnehmerzahlen, Extraleistungen, die auch nach der eigentlichen Buchung noch hinzu- oder abgewählt werden können. Alle diese sich stetig verändernden Informationen galt es mit einer Software-Lösung abzubilden.

Hierzu beauftragte A-Rosa Flussschiff die Akquinet AG mit der Einführung des neuen Microsoft Dynamics NAV. Nach einer Analyse der bisherigen Buchhaltungsprozesse verringerte der Dienstleister mit der Implementierung des neuen Systems unnötige Schnittstellen in der Systemlandschaft. In dem neuen System bildete der IT-Dienstleister die buchhalterischen Prozesse komplett ab. Er implementierte u.a. das eigene, vollständig in Dynamics NAV integrierte Produkt „Dynamo Zahlungsverkehr“ als Schnittstelle zu den Kreditkarten-Providern. Damit konnte ein höherer Sicherheitsstandard zur Kreditkartenabrechnung (PCI DSS) erreicht werden.

In einer dreitägigen Schulung lernten die Mitarbeiter das neue NAV-System sicher zu bedienen. Zusätzlich wurden sie während der Go-Live-Phase bei den ersten Buchungsvorgängen vom Dienstleister-Support vor Ort begleitet.

„Unsere Buchhaltungsprozesse sind schneller und transparenter als zuvor. Nun wollen wir gemeinsam mit dem Dienstleister die Datenvisualisierung über das Standard-BI-Tool Qlik ausbauen“, sagt Viola Kaluza, CFO der A-Rosa Flussschiff GmbH.

