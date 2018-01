Ellen Kuder wechselt zu Dimension Data

Seit Anfang Januar verantwortet Ellen Kuder den Bereich Digital Workplace beim IT-Dienstleister Dimension Data. In dieser Funktion soll sie das Geschäft rund um moderne Arbeitsplatzkonzepte und -lösungen in Deutschland vorantreiben.

Ellen Kuder hat zum 1. Januar 2018 die Leitung des Geschäftsbereichs Digital Workplace von Dimension Data in Deutschland übernommen. Zuvor hatte sie leitende Positionen bei Microsoft und dem Berliner Mobilitäts-Start-up Door2door inne.



In ihrer neuen Rolle als Director Digital Workplace übernimmt Ellen Kuder nun die Leitung eines der vier Kerngeschäftsbereiche des IT-Unternehmens, das sich neben der Digitalisierung von Arbeitsplätzen auf digitale Infrastrukturen, Hybrid Cloud und Cyber-Sicherheit fokussiert. Vor dem Hintergrund der Digitalisierung soll sie die Position des Anbieters als strategischer Berater und Servicepartner für die digitale Transformation am Arbeitsplatz weiter stärken.

Mit ihrer Berufung holt Dimension Data eine Expertin an Bord, für die Digitalisierung seit Jahren zum beruflichen Alltag gehört: So unterstützte sie u. a. bei der Strategieberatung Accenture unterschiedliche Unternehmen aus der Tech-Industrie beim Sprung ins digitale Zeitalter. Bei Microsoft war sie beispielsweise für die Themen Cloud, Skype for Business und Office 365 zuständig und darüber hinaus Sprecherin für die digitale Transformation, Communication as a Service (CaaS) und das Neue Arbeiten. Zuletzt verantwortete Kuder als Vice President Growth und Mitglied der Geschäftsleitung beim Mobilitäts-Start-up Door2Door den Launch des weltweit ersten Mobility-as-a-Service-Angebots – ein Uber für regulierte Märkte, als Teil des öffentlichen Verkehrsnetzes.