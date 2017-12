Lekkerland vertraut auf Microsoft-Cloud

Anfang des Jahres hat Lekkerland begonnen, die Arbeitsumgebung von rund 2.500 Mitarbeitern in die Microsoft-Cloud zu übertragen. Dabei nutzt das Unternehmen alle Funktionen von Office 365 und schafft so Freiraum für Innovationen und mobiles Arbeiten.

Lekkerland sei eines der ersten Unternehmen in Deutschland, das Office 365 als Cloud-Lösung vollumfänglich ausgerollt hat, so der Anbieter. Man wisse, wie wichtig für Handelsunternehmen im täglichen Geschäft ein harmonischer, standardisierter und stabiler IT-Betrieb ist. Deshalb nehme man mit den Cloud-Lösungen den Kunden möglichst viel Arbeit ab.

Erfolgsfaktor Cloud



„Die technischen Voraussetzungen für unseren Digitalisierungskurs werden immer besser“, erklärt Christian Grotowsky, Senior Vice President Corporate IT bei Lekkerland und Managing Director von Lekkerland Information Systems (Lis). „Entscheidend ist, dass wir die passenden Werkzeuge auswählen, um die Transformation erfolgreich voranzutreiben.“ Der wichtigste Erfolgsfaktor aus Sicht von Lekkerland ist es, über cloud-basierte Lösungen mobiles, flexibles und damit effizientes Arbeiten zu ermöglichen. Damit erhalten die Mitarbeiter den Freiraum, den sie für das Entwickeln neuer Services und Angebote für die Kunden des Unternehmens benötigen.

Vom Effizienzgewinn profitiert auch die IT-Tochter Lis: Updates und Security-Patches von Office 365 werden aus der Cloud automatisch eingespielt, manuelle Updates werden damit überflüssig. Den Zeitgewinn nutzen die IT-Mitarbeiter, um innovative IT-Anwendungen voranzutreiben.

Allen Mitarbeitern der Gruppe bietet die neue Arbeitsumgebung moderne, durchgehend digital gestaltete Kommunikationsprozesse und interne wie externe Kollaboration – über Sharepoint Online, Skype for Business oder die Gruppenchat-Software Teams. „Unserem Anspruch, der bevorzugte Partner für alle Kanäle der Unterwegsversorgung zu sein, müssen wir täglich in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern gerecht werden“, sagt Christian Grotowsky. „Digitale Tools wie in unseren Teams geteilte Dokumente und Dateien unterstützen uns dabei.“ Das Arbeiten in der Cloud ermöglicht es außerdem, von überall auf der Welt und von jedem Endgerät aus auf die Arbeitsumgebung zugreifen zu können – bei uneingeschränkter Datensicherheit und ohne umständlichen Verbindungsaufbau.



Bildquelle: Julia Vogel