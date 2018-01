Managed Services besser integrieren

Managed Services sollten stets in die Prozesse bei Kunden integriert werden, fordert Martin Kögel, Vorstand der Voquz Secure IT Systems AG, im Interview.

IT-DIRECTOR: Herr Kögel, welche Managed Services bieten Sie an?

M. Kögel: Wir sind kein klassischer Anbieter von Managed Services, haben allerdings einige ausgewählte Bereiche im Angebot. Zum einen im IT-Security-Testing und zum anderen im SAP-Managed-Service-Bereich.



IT-DIRECTOR: Aus welchen Leistungen bestehen Managed Services in diesem Umfeld in der Regel?

M. Kögel: Im Sicherheitsbereich haben wir mit Qast einen Service, der bei ausgewählten Software-Applikationen erlaubt, diese tool-basiert auf Sicherheitslücken zu überprüfen.



IT-DIRECTOR: Wie lassen sich Managed Services generell vom klassischen IT-Outsourcing abgrenzen?

M. Kögel: In unserem Managed-Service-Bereich gibt eine klar umrissene Aufgabenstellung, in deren Rahmen wir Teilaspekte übernehmen.

IT-DIRECOR: Worauf soll man bei der Auswahl des Managed-Services-Anbieters besonders achten?

M. Kögel: Die Services sollten in die Prozesse bei Kunden integriert werden und zudem flexibel genug sein, um die Anforderungen beim Kunden abzudecken.



IT-DIRECTOR: Welche Vorteile können sich Anwenderunternehmen von Managed Services versprechen?

M. Kögel: Unternehmen erlangen eine höhere Effizienz in der Abarbeitung der Aufgaben, da tieferes Know-how aufgrund der notwendigen Technologie verfügbar ist. Zudem werden Mitarbeiter entlastet, da sie sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können.



IT-DIRECTOR: Welche Nachteile können mit der Nutzung von Managed Services auftreten?

M. Kögel: Die Kunden haben nicht mehr alles selbst in der Hand und befürchten, dass fehlendes eigenes Know-how Nachteile für das Unternehmen mit sich bringen.