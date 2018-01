Matthias Hartmann löst Martina Koederitz ab

Matthias Hartmann übernimmt bei IBM die Leitung für den Raum Deutschland, Österreich und Schweiz. Sein Fokus liegt darauf, das Wachstum in den deutschsprachigen Märkten durch den Einsatz kognitiver Lösungen zu beschleunigen. Er folgt damit auf Martina Koederitz, die die weltweite Führung des Industrie- und Automobilsektors übernimmt.



Hartmann hat seine internationale Laufbahn bei IBM begonnen, wo er als Experte für IT, Strategie-Entwicklung und digitale Transformation die Beratungsparte Global Business Services leitete. Als Vorstandsvorsitzender der GfK in Nürnberg transformierte er das Unternehmen hin zu einem weltweiten Anbieter und richtete es digital aus. Hartmann ist Mitglied im Digitalen Beirat der Postbank, Berater im Bereich digitaler Transformation und geschäftsführender Gesellschafter der mkh Assets GmbH, die in verschiedene Start-ups investiert. Die Ernennung von Matthias Hartmann zum Vorsitzenden der Geschäftsführung der IBM Deutschland GmbH ist abhängig von seiner Wahl durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft, der für den 15. Januar 2018 einberufen wurde.

Große globale Digitalagentur

Martina Koederitz war seit 2011 Vorsitzende der Geschäftsführung von IBM in Deutschland und hatte seit 2013 zusätzlich Gesamtverantwortung für den Raum Deutschland, Österreich und Schweiz. Unter ihrer Führung investierte man maßgeblich in den deutschsprachigen Raum und eröffnete u. a. das „Watson Internet of Things Center“ in München und baute das „Q-Radar Lab“ in Kassel zum Eckpfeiler der Sicherheitsdienste von Big Blue aus. Zudem ergänzten die übernommenen Marketing-Agenturen Aperto und Exc.io das Unternehmen zur globalen Digitalagentur.

Koederitz übernimmt nun als Global Industry Managing Director, Industrial and Automotive die globale Führung dieses Bereiches. Ihr Ziel ist es, Unternehmen der Automobil- und Industriebranche mit innovativen IT-Lösungen ins digitale und kognitive Zeitalter zu führen.