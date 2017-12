Neu im Bechtle-Aufsichtsrat: Elke Reichart

Die Hauptaktionärin von Bechtle hatte ihr Ausscheiden an eine adäquate Nachfolge geknüpft, die insbesondere die IT- und Digitalisierungskompetenz im Kontrollgremium weiter stärke. Mit Elke Reichart wechselt eine international anerkannte Branchenkennerin in den Bechtle-Aufsichtsrat. Die 52-Jährige war von 1991 bis Mitte 2017 in verschiedenen Führungspositionen beim IT-Konzern HP tätig, zuletzt in der Position des Vice President am Hauptsitz in Palo Alto, USA.

Karin Schick bleibt Bechtle als Hauptaktionärin eng verbunden und hat bekräftigt, auch jenseits des Aufsichtsratsmandats ihre Anteile an Bechtle weiter langfristig zu halten. Ihr Vater, Gerhard Schick, Mitgründer von Bechtle, bleibt unverändert Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats. Beide begleiteten gemeinsam mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Matthias Metz die Nachfolgeentscheidung eng. „Wir haben mit Elke Reichart eine Kandidatin für den Aufsichtsrat gewinnen können, die der Entwicklung des Unternehmens wertvolle Impulse geben kann. Ich bin unverändert von der Stärke des Unternehmens überzeugt, sehe Wachstumspotential und bin stolz, als Aktionärin auch künftig Teil dieser Erfolgsgeschichte zu bleiben“, sagt Karin Schick.

Nach ihrem Studium startete Elke Reichart ihre berufliche Laufbahn als Vertriebsbeauftragte bei HP und übernahm nach drei Jahren die Geschäftsführung eines Tochterunternehmens. Es folgten Positionen mit zunehmend internationaler Umsatz- und Führungsverantwortung. 2012 wurde sie zum Vice President Strategie und Planung in der Unternehmenszentrale von HP in Palo Alto ernannt. Im Rahmen des Restrukturierungsprogramms übernahm sie die Führung eines weltweit tätigen Teams mit Mitarbeitern aus allen Geschäftsbereichen zur Festlegung und Erreichung der finanziellen und operativen Ziele. Elke Reichart war darüber hinaus von 2009 bis 2016 Mitglied des Aufsichtsrats der HP GmbH, Böblingen. Die neue Aufsichtsrätin der Bechtle AG ist selbstständig und lebt mit ihren drei Kindern im schwäbischen Ammerbuch.



Bildquelle: Bechtle