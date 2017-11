Oliver Süme nun Vorstandsvorsitzender von Eco

Rotert wird künftig das neugeschaffene Amt des Ehren-Präsidenten innehaben. Klaus Landefeld, langjähriger Vorstand für Infrastruktur und Netze wurde zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden gewählt. Professor Dr. Norbert Pohlmann, Leiter des Instituts für Internet-Sicherheit an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen, und Felix Höger, Vorstand Technologie und Operations der QSC AG sowie Vorsitzender des Aufsichtsrats der DE-CIX Group AG, wurden als weitere Vorstände im Amt bestätigt.

„Ich danke den Mitgliedern für ihr Vertrauen und Michael Rotert für seine Verdienste für den Verband in den vergangenen 17 Jahren“, sagte Süme. Das Internet habe sich in den vergangenen Jahren zum entscheidenden Wachstumstreiber der ITK-Industrie entwickelt und die Internetwirtschaft sei einer der wichtigsten Innovationsmotoren für nahezu alle Wirtschaftszweige in Deutschland. „Die digitale Transformation ist kein Trend mehr, sondern eine Tatsache, die unser Leben in sämtlichen Bereichen grundlegend verändert. Leider erleben wir aktuell in der deutschen Politik, aber auch in der Gesellschaft eine große Skepsis gegenüber digitalen Technologien. Deutschland hat großes Potential als Digitalstandort, nutzt dieses aber bislang nur ungenügend“, so Süme weiter.

Seine wichtigste Aufgabe sieht er darin, das Vertrauen in die Internetbranche und digitale Technologien wieder zu stärken und Politik und Unternehmen in einen konstruktiven Dialog über die Chancen der Digitalisierung zu bringen. „Wir dürfen uns nicht mit der Rolle des Nachzüglers zufriedengeben, sondern müssen den Ehrgeiz haben, digitaler Vorreiter zu werden. Dazu müssen wir allerdings in den kommenden Jahren in vielen Bereichen massiv aufholen. An erster Stelle steht hier der Ausbau der digitalen Infrastrukturen in Deutschland, das schließt auch die politische Stärkung von Infrastrukturbetreibern wie beispielsweise Rechenzentren mit ein. Mindestens genauso wichtig ist die Reformierung unseres Bildungssystems, um digitale Kompetenzen und Talente frühzeitig zu entwickeln. Außerdem müssen wir Zukunftstechnologien wie beispielsweise die Blockchain konsequenter fördern und regulatorische Hindernisse abbauen. Das sind meine Hauptziele und gleichzeitig wichtige Aufgaben, die die neue Bundesregierung schnellstmöglich angehen muss“, so der neue Eco-Vorstandsvorsitzende.

Auch neu geschaffenes Präsidium



Oliver Süme vertritt den Verband seit dem Jahr 2000 als Vorstand Politik & Recht sowie stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Er ist seit 1997 als Rechtsanwalt für IT-Recht in Hamburg tätig und Partner der internationalen Anwaltskanzlei Fieldfisher. Süme ist ebenfalls Mitgründer der Hamburg Top-Level-Domain GmbH (Registry für „.hamburg“) und Präsident des europäischen Providerverbands EuroISPA in Brüssel.

Neben dem neuen Vorstand beschloss die Mitgliederversammlung auch eine neue Satzung des Verbands. Diese sieht u.a. eine Erweiterung der Geschäftsführung vor. Alexander Rabe, bisheriger Leiter des Hauptstadtbüros von Eco, wird demnach ab 1. Januar 2018 neben Harald Summa, bislang alleiniger Geschäftsführer, zum weiteren Geschäftsführer ernannt. Ein ebenfalls neu geschaffenes Präsidium wird Vorstand und Geschäftsführung ab 2018 beratend zur Seite stehen. Die Mitglieder des Präsidiums werden 2018 bekannt gegeben.

Bildquelle: Eco