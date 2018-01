One Identity übernimmt Balabit

Gestern gab One Identity, aus dem Quest-Software-Geschäft und Hersteller von Identity- und Access-Management-Lösungen (IAM), die Akquisition des IT-Sicherheitsanbieters Balabit Corp. bekannt.

Bewegung im IT-Sicherheitsmarkt: One Identity übernimmt die Balabit Corp.

Hinter Balabit verbirgt sich ein Anbieter von Privileged-Access-Management- (PAM), Privileged-Account-Analytics- und Log-Management-Lösungen. Die integrierte PAM-Lösung soll Organisationen in Echtzeit vor Gefahren schützen, die durch den Missbrauch von Accounts mit privilegierten Zugriffsrechten entstehen. Die Lösungsbestandteile Privileged Session Management und Privileged Account Analytics helfen laut Anbieter Unternehmen, Cyber-Attacken im Zusammenhang mit privilegierten Accounts zu verhindern und diese zu erkennen sowie entsprechend darauf zu reagieren. Hierzu gehören Bedrohungen durch Insider sowie Angriffe von außen, bei denen gestohlene Accounts zum Einsatz kommen.

Die Akquisition von Balabit soll One Identity in die Lage versetzen, die Privileged-Access-Management-Lösungen weiter zu entwickeln. Ziel sei es, Kunden und Partner bei der Verwaltung privilegierter Konten, die tendenziell mit hohen Risiken behaftet sind, zu unterstützen.



Apropos Privileged Access Mangement: Im Rahmen von Cyber-Angriffen sind privilegierte Konten, deren Zugriffsrechte und der damit potentiell verbundene Diebstahl von Anmeldeinformationen besondere Risikofaktoren. Insbesondere Anmeldeinformationen können sowohl von internen als auch von externen Angreifern vielfältig genutzt und missbraucht werden. Laut Aussage von John Milburn, President und General Manager von One Identity, geht es vor allem darum, die Bedeutung privilegierter Konten zu erkennen und die mit ihnen verbundenen Angriffsszenarien vorausschauender als bisher zu verhindern.

Bildquelle: Thinkstock/iStock