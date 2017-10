Plusserver übernimmt sämtliche Nexinto-Anteile

Die Plusserver-Gruppe übernimmt alle Anteile von Nexinto. Damit will das Unternehmen insbesondere seine Kompetenzen im Bereich geschäftskritischer IT-Systeme für Enterprise-Kunden stärken. Die Übernahme ziele darauf ab, den weiteren Aufbau leistungsfähiger Multi-Cloud-Services mit Schwerpunkten für die jeweiligen Kundengruppen voranzutreiben. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

Nexinto betreut seine Kunden mit mehr als 200 Mitarbeitern am Standort Hamburg und managt mehr als 20 Prozent des deutschen E-Commerce-Marktes, darunter einige der größten deutschen Online-Shops. Die individuell für jeden Kunden entworfenen IT-Architekturen werden in zwei eigenen, nach ISO 27001 zertifizierten Rechenzentren mit Tier-3- und Tier-4-Standard in Hamburg gehostet. Die Zusammenarbeit beruht dabei auf einer partnerschaftlichen Kundenbeziehung mit direkten Ansprechpartnern bei Nexinto.

Die Stärken beider Unternehmen sollen sich gut ergänzen. „Gemeinsam wachsen wir auf über 140 Mio. Euro Umsatz. Mit unserer gebündelten Stärke werden wir unsere Managed-Cloud-Expertise weiter ausbauen“, erklärt Thomas Noglik, Chief Executive Officer der Plusserver GmbH. Speziell im Enterprise-Bereich habe man in der Vergangenheit u.a. durch die Integration der Telefónica-Germany-Online-Services ein kompetentes Experten-Team aufgestellt. „Hervorzuheben sind die beiden Tier-3- bzw. Tier-4-Rechenzentren, die künftig auch von unseren Kunden genutzt werden können. Zudem stehen den Kunden von Nexinto jetzt auch unsere Managed-Services im Bereich ‚Public Cloud’ zur Verfügung – z.B. für Microsoft Azure Deutschland“, fährt Noglik fort.

„Bei Managed-Services und insbesondere hybriden Cloud-Lösungen geht es um Vertrauen. Wir freuen uns daher, dass wir mit PlusSsver einen Gesellschafter und Partner für gemeinsames Wachstum gefunden haben. Vielen Kunden ist der Serverstandort Deutschland wichtig“, berichtet Diethelm Siebuhr, Chief Executive Officer bei Nexinto. „Durch die Fusion können wir auch die künftigen Ansprüche unserer Kunden erfüllen.“



Bildquelle: Thinkstock/iStock