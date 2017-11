So klappt die neue B2B-E-Commerce-Präsenz

Die international tätige Schweizer Unternehmensgruppe im Bereich elektrischer Antriebslösungen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik hat kürzlich die neue schweizerische Hauptseite (www.belimo.com), die neue US- und die neue Kanada-Website in Betrieb genommen.



Der Go Live der Web-Shops ist nach Angaben der Schweizer ein maßgeblicher Meilenstein in ihrer digitalen Strategie: Die zuvor heterogene Marketing- und E-Commerce-Applikationslandschaft wird in eine globale, konsolidierte Web-Präsenz zusammengeführt. Belimos Ziel ist es, mit dieser Initiative und über eine klare, konsistente und globale Markenbotschaft seine Position als Anbieter von innovativen und hochqualitativen Produkten zu unterstreichen. Damit wollen die Schweizer ihren Kunden eine integrierte "Digital Customer Journey" zur Verfügung stellen.

„Wie sich herausgestellt hat, ist der IT-Dienstleister Arvato Systems der ideale Partner für unser Vorhaben. Die bereichs- und länderübergreifende Zusammenarbeit hat auf globalem Level sehr gut funktioniert“, erklärt Dieter Müller, Head of Data Management Division Belimo AG.



Das global aufgestellte Arvato-Systems-Team ermöglichte dies mit einer integrierten Plattform basierend auf Magnolia CMS 5.5, SAP Hybris B2B Accelerator 6.2 und der neuesten Version von SAP CPQ 2.0 (Configure, Price, Quote). Eine weitere Hauptaufgabe war die Implementierung des neuen Designs, das unter Gesamtprojektleitung des IT-Dienstleisters erstellt wurde. Auf diese Weise schaffen es die neuen Web-Shops, die komplexe Produktzusammenstellung von Belimo auf intuitive Weise abzubilden, heißt es in einer Pressemeldung.

Bildquelle: Syda Productions/stock.adobe.com/Arvato Systems