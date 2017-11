So stellt Osram die Weichen für Industrie 4.0

Epicor iScala kommt als zentrales Backbone-System in der neuen Fabrik von Osram in Plovdiv/Bulgarien zur Optimierung der Massenfertigung zum Einsatz. Als Teil in der lückenlosen Ende-zu-Ende-Planung ermöglicht iScala dem Anwender, die Kommunikation zwischen Standorten zu verbessern, operative Prozesse zu optimieren und die hohen Ansprüche an Qualitätsprodukte und -services in Europa zu erfüllen.

Die ERP-Lösung soll die Geschäftsprozesse und Reporting-/Analytics-Anforderungen von Osram unterstützen mit einer integrierten Umgebung, die als Grundlage für die Evolution des Werkes in Richtung Industrie 4.0 dient. Die neue Benutzeroberfläche der jüngsten Version von iScala biete Funktionalitäten, wodurch der Anwender entlang der gesamten Wertschöpfungskette mehr Transparenz schaffen, Kosteneinsparungen realisieren, Wachstumschancen nutzen und das Unternehmen in volatilen Marktsituationen unterstützen kann.

„Die Entscheidung für iScala fiel aus zwei Gründen“, sagt Dr. Hartmut Billy, Senior Director bei Osram. „Zum einen ist die Lösung eine leistungsfähige Alternative zum ERP-System, das an unserem Hauptsitz genutzt wird. Zum anderen ist die Lösung flexibel auf unsere Anforderungen anpassbar – ob es um individuelle Funktionen geht oder die richtige Einstellung komplexer Parameter, wie etwa bei Manufacturing Resource Planning (MRP). Gleichzeitig ist Epicor ein Software-Partner mit spezifischer Industrieerfahrung und -kompetenz, was eine schnelle Unterstützung während der Implementierung gewährleistete.“



Bildquelle: Osram