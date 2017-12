So treibt die DZ Bank die digitale Transformation voran

Die DZ Bank führt die Sinequa-Software für kognitive Suche und Analyse ein, um die Fähigkeit ihrer Beschäftigten zu verbessern, Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen, Ideen auszutauschen, Innovationen zu entwickeln und eine Corporate Governance in den Bereichen Risikomanagement, Reputationsmanagement und transparente Entscheidungsfindung zu erreichen.

Die DZ Bank ist die zweitgrößte Bank in Deutschland nach den Anlagewerten und das Spitzeninstitut für ca. 1.000 Genossenschaftsbanken mit ihren 12.000 Geschäftsstellen. Innerhalb des genossenschaftlichen Finanzverbundes der Volksbanken Raiffeisenbanken, der zu den größten privaten Finanzdienstleistern Deutschlands zählt, fungiert die Bank auch als Geschäfts- und Investmentbank.

Sie suchte ein umfassendes und zugleich flexibles System, mit dem sie ihre bisherige Suchlösung mit minimalem Aufwand ablösen könnte. Auf Empfehlung der B-S-S Business Software Solutions GmbH und nach eingehender Bewertung wählte die Bank die Sinequa-Plattform. Entscheidungskriterien waren deren Konnektivität an verschiedenste Datenquellen, die umfangreichen Administrationsfunktionalitäten, Natural Language Processing und ein sofort einsatzbereites Frontend. Die Implementierung der Plattform bei der Bank übernimmt B-S-S.

„Ein Proof of Concept der Marktlösungen bestätigte uns, dass Sinequa bei der Kombination von anspruchsvoller Analytik, einschließlich fortschrittlicher Natural Language Processing und Machine Learning dem Wettbewerb einen Schritt voraus ist. Der Anbieter liefert unseren Anwendern die wichtigsten Erkenntnisse aus strukturierten und unstrukturierten Daten und erfüllt dabei unsere Anforderungen an die Datensicherheit“, so Peter Schminke, IT-Spezialist bei der DZ Bank.



