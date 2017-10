So verbessert die Hamburger Hochbahn ihren Ticketverkauf

Von Abos über Automaten bis zum E-Ticketing im Gelegenheitsverkehr wurde der gesamte Vertrieb der Hochbahn auf das Kundenmanagement-System PTnova umgestellt. Die Lösung soll die Basis für einen kundenfreundlichen wie auch effizienten Ticketverkauf bieten. Mit der Implementierung von PTnova werde ein hohes Maß an Kundenorientierung gewährleistet und die Anforderungen an automatisierte Vertriebsprozesse könnten erfüllt werden.

Die Tarifstruktur des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV), dessen Vertrieb die Hochbahn wesentlich mitorganisiert, ist sehr komplex und weist zahlreiche kundenorientierte Besonderheiten auf; so können beispielsweise Zeitkarten mehrfach getauscht oder bei Nichtnutzung aufgrund von Krankheit erstattet werden.

Die Lösung ermöglicht laut Anbieter die effiziente Steuerung und Automatisierung aller Vertriebsprozesse, von der Abonnementverwaltung über den freien Verkauf bis zu elektronischen Tickets. Sämtliche Kunden- und Vertriebsdaten, z.B. Kundenstammdaten, Abo- und Automatenverkäufe oder erhobene Bußgelder (EBE-Daten), werden zentral verwaltet und alle Informationen werden in Echtzeit zur Verfügung gestellt.

Alle Prozesse auf einer Plattform



PTnova integriert zukünftig alle Prozesse auf einer Plattform. An das System sind alle Automaten angebunden, sie können zentral abgefragt werden, beispielsweise nach der Verfügbarkeit von Wechselgeld oder nach dem Papierbestand. Die Lösung unterstützt die spezifischen Geschäftsprozesse und Produkttypen des elektronischen Fahrgeldmanagements (EFM) nach VDV-KA, dem deutschlandweiten Standard für E-Ticketing im ÖPNV. Funktionen wie Chipkarten- und Geräteverwaltung, Datenaustausch sowie Belegauswertungen werden ergänzt durch webfähige Benutzeroberflächen, Belegnachweisbarkeit und ein hohes Sicherheitsniveau.

In einem ersten Schritt wurde bereits im Dezember 2015 bei der Hochbahn das komplette Management der Abonnements mit rund 350.000 aktiven Abonnenten in den Produktivbetrieb übernommen. Seit April 2017 wird nun auch der restliche Vertrieb – der freie Verkauf an Automaten, Buskassen, Kiosken und Service-Centern – über PTnova abgewickelt. Damit habe man eine Lösung gefunden, „die gut zu unseren Anforderungen und Prozessen passt“, erklärt Helmut König, Vorstand Finanzen bei der Hamburger Hochbahn AG. PTnova bilde die Basis für die Steuerung aller Vertriebsprozesse und auch für künftige Erweiterungen, mit denen man einen kundenorientierten und multimodalen Vertrieb ausbauen will.



Bildquelle: Hamburger Hochbahn AG, Oktober 2017