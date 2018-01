Verstärkte Geschäftsführung beim Eco-Verband

Der Verband reagiert damit auf die stetig steigenden Mitgliederzahlen und zunehmende internationale Verbandstätigkeiten und Kooperationen. „Eco ist in den letzten Jahren stark gewachsen und hat sich zu einem der größten und einflussreichsten Verbände der Internet- und Digitalbranche in Deutschland und Europa entwickelt“, sagt Vorstandsvorsitzender Oliver Süme. „Wir sind inzwischen an drei Standorten, in Köln, Berlin und Brüssel, vertreten und in verschiedenen Kooperationen und Aktivitäten auch international immer stärker aktiv und involviert.“ Es sei eine große Herausforderung, die vielfältigen Aktionsfelder und Themen innerhalb des Verbands zusammenzuhalten und gleichzeitig die Kernkompetenzen, die Entwicklung und Gestaltung digitaler Märkte sowie die Nähe zu den Mitgliedsunternehmen weiterzuführen. „Ich bin davon überzeugt, dass wir mit dem neuen Führungsduo Harald A. Summa und Alexander Rabe für diese Herausforderung gerüstet sind“, so Süme weiter.

Alexander Rabe wird sich dementsprechend künftig verstärkt auf die Weiterentwicklung der inhaltlichen Verbandsarbeit im Rahmen der Geschäftsbereiche Politik und Recht, Mitglieder-Services, Marketing und Events und den neugeschaffenen Geschäftsbereich „Digitale Geschäftsmodelle“ fokussieren. Zudem verantwortet er in seiner Funktion auch die Führung der Querschnittsabteilungen Verbandskommunikation und Internationales.

Harald A. Summa zeichnet wie bisher verantwortlich für Finanzen, Legal und Personal sowie für die Geschäftsführung der unter dem Dach der Eco Group zusammengefassten Business Units. Summa hat den Internetverband im Jahr 1995 gegründet und ist seitdem Geschäftsführer. Seit 1996 leitet Summa außerdem den von ihm mitbegründeten Internetknoten DE-CIX in Frankfurt am Main. Seit 2003 ist Summa Geschäftsführer der DE-CIX Management GmbH, zudem ist er Präsident der DE-CIX North America Inc. und Vorstand der DE-CIX International AG sowie der DE-CIX Istanbul Network Connections LLC.

Alexander Rabe (42) übernahm im September 2016 die Leitung des Hauptstadtbüros sowie des Bereichs Politik, Recht und Regulierung beim Eco-Verband. Davor war Rabe Hauptgeschäftsführer der Gesellschaft für Informatik (GI) und Geschäftsführer der Deutschen Informatik Akademie GmbH in Bonn. Frühere Stationen des beruflichen Weges von Rabe waren u.a. das Fraunhofer IESE und die Deutsche Telekom AG Laboratories in Berlin.

Henning Lesch (46) wird im Zuge der internen Veränderungen ab Januar 2018 den Geschäftsbereich Politik, Recht und Regulierung und die damit verbundene Hauptstadtbüroleitung übernehmen und berichtet in dieser Funktion an Alexander Rabe.



Bildquelle: Eco