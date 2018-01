Walter Denk: Neu an der Spitze von 1&1 Versatel

Walter Denk begann seine Karriere im Telekommunikationsmarkt bei der Deutschen Telekom und bei T-Systems in unterschiedlichen Führungsfunktionen in Strategie, Vertrieb und Marketing. Von dort führte ihn der Weg über Maxdata zu Comparex, wo er als CEO das Geschäft in Deutschland verantwortete und die Kompetenz für den Erfolg im Geschäftskundenvertrieb komplexer IT- und Service-Produkte erwarb. Zuletzt war Walter Denk über fünf Jahre bei Avaya als Vorsitzender der Geschäftsführung in Deutschland tätig, zuletzt in Personalunion mit der Verantwortung für die weltweite Partnerstrategie.

Nach zwei Jahren an der Spitze von 1&1 Versatel hat Dr. Jürgen Hernichel zum 1. Januar 2018 eine neue Funktion bei United Internet übernommen. Er wird dort künftig als Geschäftsführer Network Infrastructure Service die Erweiterung des eigenen Glasfasernetzes durch Partnerschaften oder Akquisitionen verantworten.

Ralph Dommermuth, CEO der United Internet AG, kommentiert: „Walter Denk zeichnet sich durch unternehmerisches Handeln und Führungserfahrung als CEO sowie durch nachhaltige Branchen- und B2B-Vertriebserfahrung aus. Mit ihm werden wir die Stellung von 1&1 Versatel im Wachstumsmarkt Glasfaser weiter ausbauen und die eingeschlagene Strategie erfolgreich fortsetzen. Gleichzeitig freue ich mich auch auf die weitere enge Zusammenarbeit mit Dr. Jürgen Hernichel in seiner neuen Rolle.“



