Wie SAP Ariba den Einkauf für Ferrero versüßt

Der Ruf nach immer strengeren Regulierungen und die steigende Nachfrage nach Bio-Produkten machen die Nahrungsmittelbranche zu einem hochkomplexen Geschäft. Entsprechend wichtig ist ein effektives Kosten- und Risikomanagement. Auch Ferrero will seine Beschaffungsprozesse von A bis Z rationalisieren und setzt dafür auf die Lösungen von SAP Ariba.

Der Süßwarenspezialist Ferrero will mit SAP Ariba seinen Einkauf managen.

„In den vergangenen Jahren haben wir die verschiedensten Systeme und Anwendungen ausprobiert, um unser Beschaffungswesen zu managen“, erinnert sich Jane Scott, CIO der Ferrero Group. „Mit Ariba haben wir jetzt eine integrierte Plattform gefunden, auf der wir alle Ausgaben konsolidieren und gemeinsam mit unserem globalen Partnernetzwerk alles, von Sourcing und Auftragsabwicklung bis hin zu Rechnungsstellung und Bezahlung, zentral verwalten können. Wir sind sicher, dass sich dies als äußerst vorteilhaft erweisen wird.“

Wie mehr als drei Millionen Unternehmen in 180 Ländern wird sich auch Ferrero künftig in das Ariba Network einklinken und die dort bereitgestellten Cloud-Applikationen nutzen, um einen einfachen, smarten und gesetzeskonformen Source-to-Settle-Prozess bereitzustellen. Besonders nützlich sollen dabei folgende Lösungen sein: Ariba Strategic Sourcing Suite, Supplier Risk, Spend Analysis, Buying and Invoicing, Commerce Automation sowie Supply Chain Collaboration.

Das Beschaffungswesen ist laut SAP keine Einzelfunktion, die in isolierten Silos stattfinden kann. Im Gegenteil: Es brauche einen integrierten, digitalen Ansatz. Mit den Lösungen von Ariba könnten Innovationsführer wie Ferrero jede Phase ihres Einkaufsprozesses effektiv managen und dabei ihre Ausgaben kontrollieren, ihre Risiken minimieren, neue Einsparmöglichkeiten identifizieren und eine stabile, nachhaltige Logistikkette aufbauen – all dies auf einer zentralen Plattform.



Bildquelle: Thinkstock/iStock