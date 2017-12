Die neuen Datenbörsen

Um den Austausch und die Monetarisierung von IoT-Daten zwischen Organisationen weltweit und aus allen Branchen einfacher zu gestalten, wurde in Frankreich die Börse Dawex gegründet. Und in Belgien ist bereits Data Broker DAO am Start, ein Marktplatz für IoT-Sensordaten. Das sind zwei Beispiele für eine neue Generation von Börsen für einen neuen Wertstoff: die Daten.

Laut der Gartner Group enthalten IoT-Daten „ein unglaubliches Wissenspotential über Kunden, Kundenverhalten, Produkte und deren Funktionen sowie darüber, wie Kunden und verbundene Objekte interagieren“. Heute jedoch werde das enorme Wertschöpfungspotential aus diesen gesammelten Daten noch zu wenig genutzt. Dawex will die Monetarisierung von IoT-Daten sicher und im Einklang mit den geltenden Vorschriften ermöglichen und dadurch die Datenwirtschaft auf den Kopf stellen. Dawex ermöglicht es Unternehmen, Käufer aus den verschiedensten Branchen zu finden und neue Datenquellen zu identifizieren.



Der Dawex-Marktplatz ist ein geschützter Raum, in dem ein Datenlieferant die Monetarisierungsbedingungen für seine IoT-Daten parametrieren kann, unabhängig davon, ob diese per Datei oder per Schnittstelle, mit oder ohne Historie, auf einmal oder in Form eines Abonnements ausgetauscht werden. Für jeden Käufer kann der Lieferant entscheiden, ob er ihm ein maßgeschneidertes oder ein Standardangebot machen möchte. Außerdem können die IoT-Akteure die Austauschmodalitäten für die Daten vertraglich festlegen.



Im flandrischen Leuven ist die Firma Data Broker DAO zuhause, die mithilfe einer Blockchain-Plattform Ein- und Verkäufer von IoT-Sensordaten zusammenbringen will. Mittlerweile wurden die beiden ersten offiziellen Mitglieder dieser Allianz vorgestellt: der indische Sensorhersteller Yutix auf der Lieferantenseite und als Nachfrager das belgische Konsortium „Senthus“, das die Stadt Brüssel zur „Smart City“ machen soll.

Bildquelle: Dawex