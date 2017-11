Fortech Solutions gegründet

Die neue Fortech Solutions GmbH will die technologische Expertise in den Bereichen Produktion, Fertigung und Entwicklung mit langjährigem Software-Entwicklungs-Know-how bündeln. Auf diese Weise soll ein Leistungsangebot entstehen, dass insbesondere Lösungen für Industrie 4.0, New Mobility, Connected Car und prozessbegleitende Software-Lösungen inkludiert.



Die Expertise des neuen Anbieters stützt sich auf die Unternehmen Turnkey Innovations GmbH (TKI) in München und Fortech SRL in Rumänien. Dabei blickt TKI Turnkey Innovations auf langjährige Beratungserfahrung für Technologie- und Produktstrategie, Innovationsentwicklung und Business Development zurück. Bei zahlreichen Projekten für mittelständische und große Firmen lag der Fokus nicht nur auf der konzeptionellen Seite, sondern vor allem auf Problemlösungsorientierung und der praxisnahen Implementierung von Innovationen. Bei Fortech SRL handelt es sich um einen rumänischen Software-Dienstleister, der vor mehr als 15 Jahren gegründet wurde und seither vor allem in technisch anspruchsvollen Software-Projekten für internationale Kunden aktiv ist.

Mit Fortech SRL verbindet TKI eine enge Zusammenarbeit seit der Gründungsphase. In gemeinsamen Projekten konnten bereits Software-Lösungen für Entwicklungsprozesse, Datenmanagement, Costing und Industrie 4.0 umgesetzt werden, heißt es. Mit der nun erfolgten Neugründung wollen die Partner ihre Kompetenzen bündeln, um Kunden im deutschsprachigen Raum einen Komplettservice bieten zu können. Dabei vereinigt der neue Anbieter im Verbund mit seinen Muttergesellschaften über 600 Software-Entwickler und ein Netzwerk von mehr als 200 Beratern und Experten.

