Führungswechsel bei Abas

Bei Abas Software vollzieht sich zum Jahresende ein Führungswechsel: Firmenmitbegründer und langjähriger CEO Werner Strub (64) gibt zum 1. Januar 2018 den Vorstandsvorsitz an Baris Ergun (46) ab und zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück. Strub wechselt voraussichtlich im Juni 2018 in den Aufsichtsrat des Karlsruher Software-Unternehmens.



Bereits in den 1980er-Jahren legten Werner Strub und ein mehrköpfiges Gründerteam aus anfänglich zwei Unternehmen das Fundament für einen ERP-Anbieter für das produzierende Gewerbe. Seiner Maxime entsprechend setzt der Anbieter auf gesundes Wachstum und eine traditionell hohe Eigenkapitaldecke. Auch die Internationalisierung gelingt dem ERP-Spezialisten ohne Fremdkapital aus dem Cashflow, heißt es aus Firmenkreisen. So schafft das Karlsruher Unternehmen unter Strubs Leitung schon frühzeitig den Sprung in die USA, nach Indien, China und in zahlreiche weitere Länder. Es sind die Kunden des Software-Herstellers, meist mittelständische Industrieunternehmen in Maschinen- und Anlagenbau, Automotive sowie allgemein Serien- und Einzelfertiger, die mit Abas ERP ins Ausland expandieren.



Baris Ergun steht nicht nur für einen Generationswechsel, sondern insbesondere für den Ausbau des Produkt- und Leistungsportfolios. Angesichts aktueller Trends in der Industrie wie dem Internet der Dinge, einer zunehmend digitalen Fertigung und sich stark wandelnder Geschäftsmodelle möchte er das Unternehmen weiterentwickeln. „Die Anforderungen an Geschäfts-Software ändern sich im Laufe der nächsten drei Jahre stark“, sagt Baris Ergun. „Viele unserer mittelständischen Kunden beschäftigt heute, wie sie ihre Organisationen agiler machen können. Die Fragestellungen reichen von Prozesskompetenz, Automatisierung bis zu einer soliden Digitalisierungsstrategie. Weitere Kunden interessieren sich vor allem für unsere Industrie-4.0- und Cloud-Lösungen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit international zu sichern. Für beide Gruppen halten wir schon heute gute Antworten bereit“, so Ergun weiter.

Werner Strub glaubt, dass mit Baris Ergun „die Führungsrolle an einen international erfahrenen Manager geht, der mit neuer Kraft und anderen Fähigkeiten den bereits begonnenen Strategiewechsel Schritt für Schritt erfolgreich umsetzt.“ Im Januar 2017 wechselt der begeisterte Basketballspieler Baris Ergun von Pitney Bowes, einem US-Fortune-500-Unternehmen für Kommunikation und Handelslösungen, zu dem ERP-Anbieter. Bei Pitney Bowes war er fünf Jahre in leitenden Positionen tätig, zuletzt als Geschäftsführer und Finance Director Central Europe. Zuvor hielt er diverse andere Führungspositionen in Deutschland und in der Schweiz. Seine berufliche Laufbahn startete der Diplom-Betriebswirt und gelernte Bankkaufmann 1999 als Analyst bei Microsoft.



Als künftiger CEO leitet Baris Ergun die Abas-Gruppe mit 450 Mitarbeitern an neun Standorten in Deutschland und den USA. Neben COO und Co-Vorstand Jürgen Nöding unterstützt ihn dabei ein insgesamt sechsköpfiges, internationales Management Board.