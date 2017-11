Marbach optimiert internationale Prozesse

Marbach, ein Weltmarktführer für Stanzformtechnik mit Hauptsitz in Heilbronn, hat sich für die Implementierung von IFS Applications 9 entschieden. Marbach wird die Software von IFS für seine weltweiten Prozesse einführen und will damit die gruppenweite Transparenz erhöhen.

So sollen alle beteiligten Bereiche eine ganzheitliche Sicht auf Fertigungsaufträge

inklusive Vorschauen erhalten, um die CAD-Bearbeitung und die Fertigungsplanung zu optimieren. Durch Zentralisierung und Standardisierung will Marbach mit der neuen Lösung außerdem mehr Transparenz über die Bestellhistorien, Spezifikationen und Anforderungen seiner Kunden schaffen.

Die Karl Marbach GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Heilbronn beliefert die weltweite Verpackungsmittelindustrie mit Werkzeugen, Maschinen und Materialien. Das 1923 gegründete Familienunternehmen wird in der dritten Generation von Peter Marbach geleitet und ist heute Weltmarktführer im Bereich Stanzformtechnik. Die Marbach-Gruppe beschäftigt insgesamt 1.300 Mitarbeiter an 20 Standorten.