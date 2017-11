Mobile Payment: Akzeptanz hängt von vielem ab

Fast die Hälfte aller 19- bis 49-Jährigen geben an, dass sie in Zukunft gerne öfter mobil bezahlen wollen, sich jedoch mehr Möglichkeiten dafür wünschen. Das brachte eine jüngst von Payback veröffentlichte Umfrage zutage.



Dabei sehen die Befragten mobiles Bezahlen durchaus als Trend an und rund 38 Prozent haben es selbst schon einmal am Point of Sale ausprobiert. Dies heißt jedoch gleichzeitig, knapp über 60 Prozent haben noch nie mobil per Smartphone im Geschäft bezahlt. Und das, obwohl mehr als die Hälfte der Befragten zwischen 19 und 39 Jahre alt sind und zur Generation der „Digital Natives“ gehören. Mobile Payment ist in Deutschland zudem noch immer erklärungsbedürftig. 20 Prozent der Befragten geben an, dass sie Mobile-Payment-Angebote noch nicht nutzen, weil sie nicht wissen, wie diese Angebote funktionieren. Rund 13 Prozent finden das Bezahlen per Handy zu kompliziert oder haben Sicherheitsbedenken.

Ist Mobile Payment also ein Trend, der bei den Deutschen bisher nicht angekommen ist?

Die Ergebnisse der Umfrage lassen andere Rückschlüsse zu. Denn immerhin mehr als die Hälfte der Befragten würden zwar gerne per Smartphone mobil bezahlen, finden aber, dass es aktuell noch immer zu wenige Möglichkeiten im stationären Handel gibt. „Mit der Payback-App ‚Pay‘ können Kunden bei unseren Partnern Punkte sammeln, Coupons aktivieren und auch mobil bezahlen. Wir werden dieses Angebot erweitern und das Smartphone als bargeldlose Bezahlmethode weiter etablieren“, so Michael Eichhorn, verantwortlich für Mobile & Location Based Services des Bonusprogramms.

Dass Mobile Payment für die Zukunft ein wichtiger Trend ist, sehen auch die Befragten. Denn immerhin 20 Prozent glauben, dass in zehn Jahren ausschließlich mobil bezahlt wird. Ein etwas größerer Teil der Befragten vermutet, dass es bis dahin noch gut 20 Jahre dauern wird.



Quelle/Bildquelle: Payback