Neues Kompetenzzentrum gestartet

Heute ist das Mittelstand-4.0-Kompetenzzentrum „IT-Wirtschaft“ mit seinen Stützpunkten in Berlin, Aachen, Karlsruhe und Kassel an den Start gegangen. Damit hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie das bestehende Netzwerk auf 22 Kompetenzzentren erweitert. Das neue Zentrum besitzt hierbei den Themenschwerpunkt IT-Wirtschaft und ist mit seinen vier Stützpunkten bundesweit ausgelegt.

Das Konsortium des Kooperationsprojekts besteht aus dem Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi) als Konsortialführer und größtem IT-Verband für explizit mittelständische IT-Unternehmen, der Technischen Hochschule Wildau (TH Wildau) als Fachhochschule mit Expertise in Wirtschaft, Informatik und Recht sowie der Technischen Hochschule Brandenburg (TH Brandenburg) mit speziellen Labs zur anwendungsnahen Forschung von digitalen Schnittstellen und Ökosystemen. Unterstützt werden soll das Konsortium von der Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH, die engen Kontakt zu Unternehmen und Startups besitzt.

Digitalisierung vorantreiben

In diesem Zusammenhang erklärt Brigitte Zypries: „Der IT-Mittelstand ist ein wichtiger Anbieter von Lösungen für die Digitalisierung. Mit dem Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft wollen wir kleine und mittelständische Unternehmen der IT-Wirtschaft dabei unterstützen, leistungsstarke Kooperationen zu bilden und ihre eigene Digitalisierung weiter voranzutreiben.“



„Wir freuen uns über die Schaffung eines Zentrums für die IT-Wirtschaft. Durch eine Vernetzung mittelständischee IT-Lösungen ‚made in Germany‘ entstehen neue Gesamtangebote. Neben wichtigem Wissenstransfer zu modernen kooperativen Geschäftsmodellen wird die Digitalisierung und Internationalisierung der deutschen mittelständischen IT-Wirtschaft gestärkt.“, ergänzt Dr. Oliver Grün, Präsident des BITMi.



Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft gehört zu Mittelstand-Digital. Mit Mittelstand-Digital will das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk unterstützen.